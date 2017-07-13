Виталий Родионов: «Новости, поступающие из Солигорска и Бреста, буду откровенным, неожиданные. Из разряда «конкурентам на руку»

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов в диалоге с журналистом «Прессбола» Сергеем Новиковым поделился мнением о процессах, происходящих в солигорском «Шахтере» и брестском «Динамо».

«Новости эти, буду откровенным, неожиданные. Из разряда «конкурентам на руку». Мы-то прекрасно знаем, как высоки вес и авторитет этих тренеров у нас в стране. Их приглашения делали клубы из Солигорска и Бреста реальными претендентами на места в тройке. Да, у брестчан не все ладилось в чемпионате, но ведь они уже взяли Кубок, по очереди обыграв всех призеров последних лет. «Шахтер» ничего пока не выиграл, но зато в чемпионате после первого круга лидирует. А если брать во внимание все факторы и особенности этих команд, то, узнавая об этих отставках, мягко говоря, в удивлении расширяешь глаза.

Хотя нам же ничего не известно о договоренностях, которые наверняка сопутствовали заключению тренерских контрактов. Какими они были и что подразумевали, вопрос в этой ситуации очень важный. И здесь, конечно, хорошо бы выслушать комментарии и самих тренеров, и тех, кто принимает в клубах ключевые решения. И уже на основании этого делать какие-то выводы. Пока же мы можем лишь давать волю воображению», – сказал Родионов.