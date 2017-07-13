ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алессандро Дель Пьеро о Бонуччи в «Милане»: «Это выглядело как шутка, никогда бы о таком не подумал»

14.07.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро счел неожиданной новость об ожидаемом переходе защитника Леонардо Бонуччи в «Милан». 

«Я этого не ожидал. Это выглядело как шутка. Новость грянула как гром среди ясного неба.

Очень, очень удивительная сделка, я бы никогда об этом не подумал», – сказал Дель Пьеро. 

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро счел неожиданной новость об ожидаемом переходе защитника Леонардо Бонуччи в «Милан».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Журавель: «Довольны результатом игры с «Альтахом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика