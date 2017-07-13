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Алессандро Дель Пьеро о Бонуччи в «Милане»: «Это выглядело как шутка, никогда бы о таком не подумал»
14.07.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро счел неожиданной новость об ожидаемом переходе защитника Леонардо Бонуччи в «Милан».
«Я этого не ожидал. Это выглядело как шутка. Новость грянула как гром среди ясного неба.
Очень, очень удивительная сделка, я бы никогда об этом не подумал», – сказал Дель Пьеро.
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Алессандро Дель Пьеро о Бонуччи в «Милане»: «Это выглядело как шутка, никогда бы о таком не подумал»
Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро счел неожиданной новость об ожидаемом переходе защитника Леонардо Бонуччи в «Милан».
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