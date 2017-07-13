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Главный тренер «Работничков»: «Отправимся в Минск, чтобы квалифицироваться в следующий раунд»
14.07.2017 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Работничков» Виктор Тренев прокомментировал результат первого матча против минского «Динамо» (1:1).
«Если брать во внимание ход поединка, то, конечно, мы удовлетворены итоговым результатом. Счет 1:1 оставляет надежду на благоприятный исход противостояния.
Что касается ответного матча, то отправимся в Минск, чтобы квалифицироваться в следующий раунд», – сказал Тренев.
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Главный тренер «Работничков» Виктор Тренев прокомментировал результат первого матча против минского «Динамо» (1:1).
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