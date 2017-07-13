Главный тренер «Работничков»: «Отправимся в Минск, чтобы квалифицироваться в следующий раунд»

Главный тренер «Работничков» Виктор Тренев прокомментировал результат первого матча против минского «Динамо» (1:1).

«Если брать во внимание ход поединка, то, конечно, мы удовлетворены итоговым результатом. Счет 1:1 оставляет надежду на благоприятный исход противостояния.

Что касается ответного матча, то отправимся в Минск, чтобы квалифицироваться в следующий раунд», – сказал Тренев.

Минское «Динамо» упустило победу, играя в большинстве, но счет для гостевого матча все равно хороший