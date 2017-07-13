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Флойд Мэйвезер забросал Конора МакГрегора деньгами в Нью-Йорке
14.07.2017 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Флойд Мэйвезер забросал бойца UFC Конора МакГрегора деньгами на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их бою.
«Это все однодолларовые купюры. Где настоящие деньги?» – сказал МакГрегор.
«Это именно столько, сколько ты стоишь», – ответил Флойд.
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Флойд Мэйвезер забросал бойца UFC Конора МакГрегора деньгами на пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их бою.
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