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Главный тренер «Альтаха»: «Перед ответной игрой шансы на выход в следующий раунд примерно равны»
14.07.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (1:1).
«Мы попали в непростую ситуацию. Радует, что команда стала действовать более продуктивно. Результат первой игры на руку Бресту, потому что мы не смогли забить второй мяч.
Однако, перед ответной игрой шансы на выход в следующий раунд примерно равны», – сказал Шмидт.
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Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (1:1).
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