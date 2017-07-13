Главный тренер «Альтаха»: «Перед ответной игрой шансы на выход в следующий раунд примерно равны»

Главный тренер «Альтаха» Клаус Шмидт прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (1:1).

«Мы попали в непростую ситуацию. Радует, что команда стала действовать более продуктивно. Результат первой игры на руку Бресту, потому что мы не смогли забить второй мяч.

Однако, перед ответной игрой шансы на выход в следующий раунд примерно равны», – сказал Шмидт.

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