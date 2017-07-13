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Нападающий «Альтаха» Айгнер: «Мы намного превосходили соперника в первом матче, постараемся добиться положительного результата в Бресте»
14.07.2017 08:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Альтаха» Ханнес Айгнер поделился мнением о матче против брестского «Динамо» (1:1).
«Очень жаль, что не смогли увеличить преимущество после первого забитого мяча. У нас были отличные возможности забить. Наша вина, что счет по итогу матча ничейный.
Мы намного превосходили соперника в первом матче, постараемся добиться положительного результата в Бресте», – сказал Аньер.
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Нападающий «Альтаха» Айгнер: «Мы намного превосходили соперника в первом матче, постараемся добиться положительного результата в Бресте»
Нападающий «Альтаха» Ханнес Айгнер поделился мнением о матче против брестского «Динамо» (1:1).
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