Нападающий «Альтаха» Айгнер: «Мы намного превосходили соперника в первом матче, постараемся добиться положительного результата в Бресте»

Нападающий «Альтаха» Ханнес Айгнер поделился мнением о матче против брестского «Динамо» (1:1).

«Очень жаль, что не смогли увеличить преимущество после первого забитого мяча. У нас были отличные возможности забить. Наша вина, что счет по итогу матча ничейный.

Мы намного превосходили соперника в первом матче, постараемся добиться положительного результата в Бресте», – сказал Аньер.