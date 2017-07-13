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Вячеслав Глеб: «Крумкачы»? В теперешнем виде клуб точно существовать долго не будет»

14.07.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Немана» Вячеслав Глеб в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал о своем уходе из ФК «Крумкачы».

– Не могу не спросить и о «Крумкачах» – у тебя в последнее время мало игровой практики. Во-первых, как себя чувствуешь?

– Абсолютно нормально. Никаких проблем по здоровью или физической форме нет. Совсем скоро приступлю к тренировкам в новой команде – до оптимальных кондиций, по ощущениям, немного.

– Во-вторых, странно было видеть тебя вне состава «воронов». Почему все-таки так было?

– Ну, сам же сказал – «странно». Просто цирк! Не хочу комментировать этот фарс, дабы не навредить своему бывшему клубу. Давай не поднимать эту тему. Время все расставит по своим местам. О «Крумкачах» же скажу так: в теперешнем виде клуб точно существовать долго не будет. Если произойдут кардинальные перемены – дай бог, чтобы так случилось, – думаю, команда останется на плаву и продолжит существование. Этого ей и желаю.

– С Шунто остались нормальные отношения?

– В принципе да. С Денисом всегда хорошо, даже доверительно общались. Кто со мной знаком, знают: я никогда ничего не утаиваю. Так было и с Шунто. То, что случилось в конце наших отношений, конечно, меня расстроило. Но все равно привык доверять людям, что бы ни происходило. Ладно, что было, тбыло.

– «Крумкачы» тебе отдали все, что должны?

–  Вообще ничего не отдали. Да, есть на руках «бумага», в которой гарантировали, что все будет выплачено в определенные сроки. Что ж, буду ждать и надеяться, – сказал Глеб.

 
 
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Форвард «Немана» Вячеслав Глеб в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал о своем уходе из ФК «Крумкачы».

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