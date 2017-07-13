ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Иванов: «Увы, так сложилось, что у большинства нашей молодежи белорусский язык — это немодно»

14.07.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник брестского «Динамо» Алексей Иванов считает, что для молодежи белорусский язык — это немодно.

— Увы, так сложилось, что у большинства нашей молодежи белорусский язык — это немодно, и если ты разговариваешь на мове с соответствующим акцентом, то наверняка подумают, что ты приехал из провинции, и это станет предметом для шуток. Услышать родной язык сейчас действительно проще на периферии и от более пожилых людей. Я искренне поддерживаю людей, которые не дают мове погибнуть. Конечно, билингвизм в стране порождает много споров, но одно могу сказать точно: это помогает нам охватывать больший круг общения как в нашей стране, так и за ее пределами.

Сам я вполне могу изъясниться на белорусском языке без особых проблем, как и мои друзья и родные. В свободное время могу прочесть статью на мове, да и вообще к чтению отношусь положительно. Дома меня можно застать за просмотром драматических и психологических кинолент, в какой-то степени связанных с моей профессией. Еще учусь сам готовить, ведь теперь живу не с родителями.

На данный момент учусь в педуниверситете по индивидуальной программе, мне как спортсмену одобрили такой график. «Индивидуальщики», как и все, пишут конспекты и сдают сессию, единственное, что с некоторыми зачетами нам легче. Все же львиная доля времени уходит на спорт, – сказал Иванов.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник брестского «Динамо» Алексей Иванов считает, что для молодежи белорусский язык — это немодно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Нападающий «Альтаха» Айгнер: «Мы намного превосходили соперника в первом матче, постараемся добиться положительного результата в Бресте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика