Алексей Иванов: «Увы, так сложилось, что у большинства нашей молодежи белорусский язык — это немодно»

Защитник брестского «Динамо» Алексей Иванов считает, что для молодежи белорусский язык — это немодно.

— Увы, так сложилось, что у большинства нашей молодежи белорусский язык — это немодно, и если ты разговариваешь на мове с соответствующим акцентом, то наверняка подумают, что ты приехал из провинции, и это станет предметом для шуток. Услышать родной язык сейчас действительно проще на периферии и от более пожилых людей. Я искренне поддерживаю людей, которые не дают мове погибнуть. Конечно, билингвизм в стране порождает много споров, но одно могу сказать точно: это помогает нам охватывать больший круг общения как в нашей стране, так и за ее пределами.

Сам я вполне могу изъясниться на белорусском языке без особых проблем, как и мои друзья и родные. В свободное время могу прочесть статью на мове, да и вообще к чтению отношусь положительно. Дома меня можно застать за просмотром драматических и психологических кинолент, в какой-то степени связанных с моей профессией. Еще учусь сам готовить, ведь теперь живу не с родителями.

На данный момент учусь в педуниверситете по индивидуальной программе, мне как спортсмену одобрили такой график. «Индивидуальщики», как и все, пишут конспекты и сдают сессию, единственное, что с некоторыми зачетами нам легче. Все же львиная доля времени уходит на спорт, – сказал Иванов.