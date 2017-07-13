Сергей Гуренко: «Обидно, что в Скопье можно было сделать хороший результат и дома действовать спокойно, готовиться к следующему сопернику»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат первого матча против «Работничков» (1:1).

- В первые пятнадцать минут команда не использовала три острейших момента. Могли бы все решить уже в дебюте...

– Это и есть мастерство — обыграть вратаря при выходе один на один. Его не хватило. Но мы моменты эти создали, ребята выполняли мою установку, все работало. Не самые простые погодные условия были здесь. Сейчас знаем соперника намного лучше. Потому что судить о нем по игре со слабым клубом из Сан-Марино было сложно. «Работнички» — хорошая, техничная команда. По стилю игры чем-то похожа на армян — короткий, средний пас. Есть ряд быстрых футболистов, которые предлагают забрасывать мяч за спину защитникам, убегают. Но если включается скорость, интенсивность игры — они сразу рассыпаются. Поэтому дома нам нужно активно работать именно над интенсивностью.

- В отличие от начала первого тайма, дебют второй половины получился намного более продуктивным. Чем это объясните?

– Успокоились. И даже чересчур: когда произошло удаление, некоторые футболисты стали недорабатывать свои эпизоды. Поэтому и случился гол. Простая подача, был толчок или нет — непонятно. Тяжело объяснить игрокам, что нельзя руками хватать соперника в штрафной. Если в детстве этому не научили, то в зрелом возрасте сложно переучить.

- Сильно огорчились, что упустили победу на последних минутах?

– Обидно, что в этой игре можно было сделать хороший результат и дома действовать спокойно, готовиться к следующему сопернику. Ну, ничего. Легких путей мы также не искали и в соперничестве с «Рунавиком». Однако прошли его. В Минске будет совсем другая игра, – сказал Гуренко.