﻿ Лишь 3 раза из 17 белорусские клубы проходили в следующие раунды еврокубков после домашней ничьей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лишь 3 раза из 17 белорусские клубы проходили в следующие раунды еврокубков после домашней ничьей

14.07.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В домашнем матче 2-го квалификационного раунда БАТЭ сыграл вничью с «Алашкертом» (1:1).

Прежде белорусские клубы 17 раз начинали еврокубковое противостояние с домашней ничьей и в 14 из них уступали соперникам дорогу в следующий этап по сумме двух матчей.

Лишь трижды удавалось на выезде исправить ситуацию: дважды это делал БАТЭ (2011/12, ЛЧ, плей-офф, БАТЭ — «Штурм», Австрия — 1:1,         2:0; 2012/13, ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, БАТЭ — «Дебрецен», Венгрия — 1:1, 2:0) и один раз минское «Динамо» (2016/17, ЛЕ, 2-й квалификационный раунд, «Динамо» Мн — «Сент-Патрик», Ирландия — 1:1, 1:0).

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В домашнем матче 2-го квалификационного раунда БАТЭ сыграл вничью с «Алашкертом» (1:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Кайко: «Не один Ермакович во всем виноват»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика