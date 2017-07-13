Лишь 3 раза из 17 белорусские клубы проходили в следующие раунды еврокубков после домашней ничьей

В домашнем матче 2-го квалификационного раунда БАТЭ сыграл вничью с «Алашкертом» (1:1).

Прежде белорусские клубы 17 раз начинали еврокубковое противостояние с домашней ничьей и в 14 из них уступали соперникам дорогу в следующий этап по сумме двух матчей.

Лишь трижды удавалось на выезде исправить ситуацию: дважды это делал БАТЭ (2011/12, ЛЧ, плей-офф, БАТЭ — «Штурм», Австрия — 1:1, 2:0; 2012/13, ЛЧ, 3-й квалификационный раунд, БАТЭ — «Дебрецен», Венгрия — 1:1, 2:0) и один раз минское «Динамо» (2016/17, ЛЕ, 2-й квалификационный раунд, «Динамо» Мн — «Сент-Патрик», Ирландия — 1:1, 1:0).