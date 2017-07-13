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Сергей Кайко: «Не один Ермакович во всем виноват»

14.07.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился мнением о проблемах БАТЭ.

«Неизвестно, решится ли Капский на расставание с тренером. Так подумаешь, оно вроде и надо. С одной стороны, команде нужна встряска, с другой — любая преемственность рано или поздно приводит к сменяемости.

Но важно понимать другое: не один Ермакович во всем виноват. Его отставка всех вопросов не решит. И если БАТЭ, даст бог, победит в Ереване, попадет хоть в какую-то группу и получит очередной транш на развитие — пусть это развитие пойдет с учетом всех накопившихся обстоятельств и всех наросших проблем. И, походив по замкнутому кругу, лучший клуб страны наконец вырвется на новый виток», – написал Кайко.

 
 
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Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился мнением о проблемах БАТЭ.

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