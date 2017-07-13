|
Сергей Кайко: «Не один Ермакович во всем виноват»
14.07.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился мнением о проблемах БАТЭ.
«Неизвестно, решится ли Капский на расставание с тренером. Так подумаешь, оно вроде и надо. С одной стороны, команде нужна встряска, с другой — любая преемственность рано или поздно приводит к сменяемости.
Но важно понимать другое: не один Ермакович во всем виноват. Его отставка всех вопросов не решит. И если БАТЭ, даст бог, победит в Ереване, попадет хоть в какую-то группу и получит очередной транш на развитие — пусть это развитие пойдет с учетом всех накопившихся обстоятельств и всех наросших проблем. И, походив по замкнутому кругу, лучший клуб страны наконец вырвется на новый виток», – написал Кайко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился мнением о проблемах БАТЭ.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии