Сергей Кайко: «Не один Ермакович во всем виноват»

Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко поделился мнением о проблемах БАТЭ.

«Неизвестно, решится ли Капский на расставание с тренером. Так подумаешь, оно вроде и надо. С одной стороны, команде нужна встряска, с другой — любая преемственность рано или поздно приводит к сменяемости.

Но важно понимать другое: не один Ермакович во всем виноват. Его отставка всех вопросов не решит. И если БАТЭ, даст бог, победит в Ереване, попадет хоть в какую-то группу и получит очередной транш на развитие — пусть это развитие пойдет с учетом всех накопившихся обстоятельств и всех наросших проблем. И, походив по замкнутому кругу, лучший клуб страны наконец вырвется на новый виток», – написал Кайко.