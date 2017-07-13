МИНСК, 13 июл — Sputnik. Два из трех белорусских экипажей "МАЗ-СПОРТавто" завершили шестой этап ралли-рейда "Шелковый путь" в первой десятке, свидетельствуют данные официального сайта гонки.

Победителем этапа стал КамАЗ под управлением Эдуарда Николаева, вторым финишировал чешский экипаж Мартина Коломы на Tatra, третьим приехал еще один представитель команды "КАМАЗ-МАСТЕР", Дмитрий Сотников.

Лучшим из белорусов в ходе этапа стал Алексей Вишневский, который проводит свой второй "Шелковый путь" в карьере — он финишировал седьмым, замкнул десятку экипаж Сергея Вязовича. МАЗ Александра Василевского в ходе этапа столкнулся с техническими проблемами и финишировал лишь 17-м.

В общем зачете грузовиков после шести этапов лидирует Сотников, вторую строчку занимает еще один российский экипаж, Антона Шибалова, третье место пока удерживает Коломы. Вязович пока находится на седьмой строчке генеральной классификации, Василевский — десятый, вслед за ним находится экипаж Вишневского.

В зачете внедорожников два первых места по-прежнему занимают французские гонщики команды Peugeot — Себастьян Леб и Сириль Депре, на третьей позиции — американец Брайс Мензис на Mini.