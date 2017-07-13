Беларусь — Буркина-Фасо. Матч будет показан в прямом эфире на сайте БГТРК

Руководством телеканала «Беларусь 5» достигнута договоренность о показе матчей «Кубка короля» с участием футбольной сборной Белорусских клубов. Игры будут доступны в прямом эфире на интернет-странице телеканала «Беларусь 5» на сайте Белтелерадиокомпании — www.tvr.by.

Такое решение было принято исходя из высокой стоимости технических услуг по переподъему сигнала на европейский спутник, которая оказалась необоснованно завышенной. Кроме этого были учтены особенности сетки вещания телеканала. 14 и 16 июля в эфире запланированы прямые трансляции важных международных турниров с участием белорусских спортсменов. А именно: чемпионата мира по водным видам спорта, чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике, а также суперфинал чемпионата Беларуси по пляжному футболу, сообщает tvr.by.

Первый матч сборная Белорусских клубов проведет 14 июля против команды Буркина-Фасо. Начало встречи в 12.30 по белорусскому времени. 16 июля, в зависимости от результата первой встречи. Наша команда сыграет либо в матче за третье место, либо в финальном поединке.

Отметим, что АБФФ организует интернет-трансляцию матчей сборной Беларуси в Тайланде.