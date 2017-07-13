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Нино Галович: «Динамо» лучше, чем «Работнички». И мы это докажем через неделю в Минске»

14.07.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник минского «Динамо» Нино Галович в интервью журналисту «Прессбола» Александру Добрияну поделился впечатлениями о первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «бело-голубые» в гостях сыграли вничью с ФК «Работнички» (1:1).

– Думаю, мы выглядели лучше, чем «Работнички». Забили гол, хотя могли забивать значительно больше — только за первые двадцать минут создали четыре стопроцентных момента. К сожалению, в конце матча пропустили гол, хотя имели на одного игрока больше. Это наша серьезная ошибка. Впрочем, 1:1 — это нормальный результат перед ответной встречей.

- За что финский арбитр назначил одиннадцатиметровый?

– Я не знаю. Если давать пенальти за такие незначительные прихваты, то в каждом матче их должно быть штук по пять. Было обычное единоборство, специально я не задерживал соперника, чтобы его свалить. Но судья посчитал иначе.

- Жара сильно мешала играть?

– Да, было жарко. Но ведь точно также тяжело было и футболистам «Работнички». Поэтому — никаких проблем. Так же было и на Фарерах — обеим командам было холодно, здесь — жарко. Все в равных условиях.

- Мнение о «Работнички» не изменилось?

– Нет. Хорошая команда, имеет несколько индивидуально сильных футболистов. Но «Динамо» лучше. И мы это докажем через неделю в Минске, – сказал Галович.

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник минского «Динамо» Нино Галович в интервью журналисту «Прессбола» Александру Добрияну поделился впечатлениями о первом матче 2-го квалификационного...

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