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Азербайджан догнал Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА за пять лет

14.07.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первых матчах второго раунда еврокубков все три белорусские команды сыграли вничью.

В таблице коэффициентов УЕФА за пять лет Беларусь опустилась на 23-е место (16,375). Отметим, такой же коэффициент и у Азербайджана (22-е место).

24-е место занимает Швеция (16,225), которая пока не потеряла ни одного представителя в еврокубках. На 25-м месте Болгария (16,125).

В рейтинге еврокубкового сезона 2017/2018 с коэффициентом 1,0 Беларусь находится на 25-м месте.

 

 
 
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В первых матчах второго раунда еврокубков все три белорусские команды сыграли вничью.

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