Азербайджан догнал Беларусь в таблице коэффициентов УЕФА за пять лет

В первых матчах второго раунда еврокубков все три белорусские команды сыграли вничью.

В таблице коэффициентов УЕФА за пять лет Беларусь опустилась на 23-е место (16,375). Отметим, такой же коэффициент и у Азербайджана (22-е место).

24-е место занимает Швеция (16,225), которая пока не потеряла ни одного представителя в еврокубках. На 25-м месте Болгария (16,125).

В рейтинге еврокубкового сезона 2017/2018 с коэффициентом 1,0 Беларусь находится на 25-м месте.