|
Беларусь — Буркина-Фасо. Василючек, Сазанович, Бабичев и Соловей выйдут в стартовом составе
14.07.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренеры сборной клубов Беларуси Игорь Криушенко и Людас Румбутис определились с составом на полуфинальный матч «Кубка короля» против Буркина-Фасо.
Беларусь: Василючек, Сазанович, Наумов, Клопоцкий, Зинович, Ан.Залеский, Климович, Евдокимов, Бабичев, Соловей, Савицкий (к).
Запасные: Дударь, Шишлов, Павловец, Хвалько, Печенин, Скитов, Волков, Котляров, Бессмертный, Антилевский, Шевченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренеры сборной клубов Беларуси Игорь Криушенко и Людас Румбутис определились с составом на полуфинальный матч «Кубка короля» против Буркина-Фасо.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии