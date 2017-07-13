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Беларусь — Буркина-Фасо. Василючек, Сазанович, Бабичев и Соловей выйдут в стартовом составе

14.07.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренеры сборной клубов Беларуси Игорь Криушенко и Людас Румбутис определились с составом на полуфинальный матч «Кубка короля» против Буркина-Фасо.

Беларусь: Василючек, Сазанович, Наумов, Клопоцкий, Зинович, Ан.Залеский, Климович, Евдокимов, Бабичев, Соловей, Савицкий (к).

Запасные: Дударь, Шишлов, Павловец, Хвалько, Печенин, Скитов, Волков, Котляров, Бессмертный, Антилевский, Шевченко.

 
 
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Тренеры сборной клубов Беларуси Игорь Криушенко и Людас Румбутис определились с составом на полуфинальный матч «Кубка короля» против Буркина-Фасо.

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