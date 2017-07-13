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Сегодня в 14.00 состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы
14.07.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Пара «Работнички» – «Динамо» Минск оказалась в числе сеянных. «Динамо» Брест – «Альтах» – в корзине несеянных.
Возможные соперники минского «Динамо»:
«Железничар»/АИК (Швеция)
«Остенде» (Бельгия)
«Тренчин» (Словакия)/«Бней Иегуда» (Израиль)
«Корк Сити» (Ирландия)/АЕК (Кипр)
«Валюр» (Исландия)/«Домжале» (Словакия)
«Лиепая» (Латвия)/«Судува» (Литва)
Возможные соперники брестского «Динамо»:
«Гент» (Бельгия)
«Спарта» Прага (Чехия)
«Астра» (Румыния)/«Зира» (Азербайджан)
«Эвертон» (Англия)
«Маритиму» (Португалия)
«Аполлон» (Кипр)/«Заря» (Молдова)
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Сегодня состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
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