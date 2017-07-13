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Сегодня в 14.00 состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

14.07.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Пара «Работнички» – «Динамо» Минск оказалась в числе сеянных. «Динамо» Брест – «Альтах» – в корзине несеянных.

Возможные соперники минского «Динамо»:

«Железничар»/АИК (Швеция)

«Остенде» (Бельгия)

«Тренчин» (Словакия)/«Бней Иегуда» (Израиль)

«Корк Сити» (Ирландия)/АЕК (Кипр)

«Валюр» (Исландия)/«Домжале» (Словакия)

«Лиепая» (Латвия)/«Судува» (Литва)

Возможные соперники брестского «Динамо»:

«Гент» (Бельгия)

«Спарта» Прага (Чехия)

«Астра» (Румыния)/«Зира» (Азербайджан)

«Эвертон» (Англия)

«Маритиму» (Португалия)

«Аполлон» (Кипр)/«Заря» (Молдова)

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

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