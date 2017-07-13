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Уимблдон. 1/2 финала. Чилич сыграет с Куэрри, Федерер встретится с Бердыхом
14.07.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале «Уимблдона» Марин Чилич сыграет с Сэмом Куэрри, а семикратный чемпион Роджер Федерер – с Томашем Бердыхом.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
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В полуфинале «Уимблдона» Марин Чилич сыграет с Сэмом Куэрри, а семикратный чемпион Роджер Федерер – с Томашем Бердыхом.
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