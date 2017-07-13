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Сегодня в 13.00 состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
14.07.2017 11:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
БАТЭ попал в 1-ю группу корзины сеянных чемпионского пути.
Возможные соперники БАТЭ по третьему раунду квалификации:
«Мальме»/«Вардар»
«Спартак» Юрмала/«Астана»
«Дандолк»/«Русенборг»
«Славия» Прага
«Хабнарфьордюр»/«Викингур»
Начало жеребьевки в 13.00 по белорусскому времени.
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Сегодня состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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