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Бонуччи согласовал с «Миланом» 5-летний контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год

14.07.2017 12:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны детали контракта защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи с «Миланом».

Футболист подпишет с «россонери» 5-летний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Стороны также обсуждают вопрос с имиджевыми правами.

Вероятнее всего, Бонуччи подпишет соглашение уже в ближайшие несколько часов. Сейчас игрок вместе с агентом в офисе «Юве» закрывают вопрос о переходе. Сразу после этого они отправятся в расположение «Милана».

 
 
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Стали известны детали контракта защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи с «Миланом».

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