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Сергей Новиков: «Кажется, мы получили очередные примеры прихода в наш футбол «деятелей с бугра»
14.07.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о процессах, которые происходят в «Шахтере» и брестском «Динамо».
«Кажется, мы получили очередные примеры прихода в наш футбол «деятелей с бугра». Имею в виду небедных дилетантов, полагающих, что они способны в одночасье обеспечить результат напрямую и стремительно — за счет внушительных денежных вливаний. Им не хочется признавать или вообще не дано понять, что в футболе все сложнее, чем в прежних их бизнесах. Здесь как нигде велики риски убытков. А если и настраиваться на высокие спортивные результаты и коммерческую выгоду, то в сильно отложенной перспективе.
Кубковый рейд Журавля по головам фаворитов с эклектично собранным и плохо наигранным составом — достижение, по нашим меркам, выдающееся. И устраивать команде и штабу встряску валом бессистемных трансферов и отчислений, волной разговоров об отставке буквально в канун вожделенного еврокубкового старта — это даже до определения «глупость» не дотягивает. Здесь либо просто отключение мыслительных процессов, либо реализация некоего хитроумного плана, в котором спортивный результат — дело второго порядка.
Если уж совсем давать волю воображению, то мне «Шахтер» и брестское «Динамо» в последний месяц надавали изрядно поводов ассоциировать их с некими прачечными, где удивительно схожи операционные схемы стиральных машин, идентичны системы отбеливания, отжима, слива и всего, что сопутствует многоэтапному процессу отмыва...» – сказал Новиков.
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Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о процессах, которые происходят в «Шахтере» и брестском «Динамо».
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