ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Новиков: «Кажется, мы получили очередные примеры прихода в наш футбол «деятелей с бугра»

14.07.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о процессах, которые происходят в «Шахтере» и брестском «Динамо».

«Кажется, мы получили очередные примеры прихода в наш футбол «деятелей с бугра». Имею в виду небедных дилетантов, полагающих, что они способны в одночасье обеспечить результат напрямую и стремительно — за счет внушительных денежных вливаний. Им не хочется признавать или вообще не дано понять, что в футболе все сложнее, чем в прежних их бизнесах. Здесь как нигде велики риски убытков. А если и настраиваться на высокие спортивные результаты и коммерческую выгоду, то в сильно отложенной перспективе.

Кубковый рейд Журавля по головам фаворитов с эклектично собранным и плохо наигранным составом — достижение, по нашим меркам, выдающееся. И устраивать команде и штабу встряску валом бессистемных трансферов и отчислений, волной разговоров об отставке буквально в канун вожделенного еврокубкового старта — это даже до определения «глупость» не дотягивает. Здесь либо просто отключение мыслительных процессов, либо реализация некоего хитроумного плана, в котором спортивный результат — дело второго порядка.

Если уж совсем давать волю воображению, то мне «Шахтер» и брестское «Динамо» в последний месяц надавали изрядно поводов ассоциировать их с некими прачечными, где удивительно схожи операционные схемы стиральных машин, идентичны системы отбеливания, отжима, слива и всего, что сопутствует многоэтапному процессу отмыва...» – сказал Новиков.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский журналист Сергей Новиков поделился мнением о процессах, которые происходят в «Шахтере» и брестском «Динамо».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Китай выделит Беларуси технико-экономическую помощь на строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика