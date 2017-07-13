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Китай выделит Беларуси технико-экономическую помощь на строительство Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта

14.07.2017 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский по итогам встречи с делегацией Министерства коммерции Китая заявил, что китайская сторона планирует выделить Беларуси технико-экономическую помощь на реализацию двух проектов — «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта» в Минске.

«Мы договорились с китайскими партнерами, что в ближайшее время нам будет оказана технико-экономическая помощь по строительству большого национального футбольного стадиона и бассейна по международным стандартам. Сегодня мы подписали соглашение путем обмена письмами о начале финансового обоснования этих проектов. По нашим предположениям, на эти цели будет выделено 1,2 млрд юаней. Мы благодарны китайской стороне», — отметил Владимир Зиновский.

Сергей Сафарьян: «Строительство Национального стадиона будет осуществлять китайская сторона своими силами и средствами»

Сергей Румас: «Национальный стадион? Ждем предложение от китайской стороны. Это будет своего рода дружеский жест для нашей страны»

 
Теги: Минск
 
 
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Министр экономики Беларуси Владимир Зиновский по итогам встречи с делегацией Министерства коммерции Китая заявил, что китайская сторона планирует выделить...

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