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БАТЭ узнал своего будущего соперника, если обыграет "Алашкерт"

14.07.2017 14:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Борисовский БАТЭ в случае победы над ереванским "Алашкертом" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с пражской "Славией", сообщает Sputnik.

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка третьего отборочного футбольной ЛЧ.

Соперником борисовской команды, в случае положительного результата в Ереване 18 июля, станет "Славия" из Праги. Напомним, первый матч БАТЭ и "Алашкерта" завершился ничьей (1:1).

Московский ЦСКА под управлением белорусского специалиста Виктора Ганчаренко за выход в групповую стадию сразится с греческим АЕКом из Афин. Киевское "Динамо" во главе с белорусом Александром Хацкевичем и Никитой Корзуном в составе встретится со швейцарским клубом "Янг Бойз" из Берна.

Первые поединки 3-го раунда квалификации ЛЧ состоятся 25 и 26 июля, ответные пройдут 1 и 2 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Борисовский БАТЭ в случае победы над ереванским "Алашкертом" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов встретится с пражской "Славией",...

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