ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Рунавик» – «Динамо» Минск. Быков дисквалифицирован на 3 матча

14.07.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков получил дисциплинарное наказание за удар соперника по лицу в матче против «Рунавика» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Футболист дисквалифицирован на три матча в еврокубках. Отметим, что один матч Быков уже пропустил.

В нынешнем сезоне быков сыграл в 14 матчах чемпионата Беларуси, полностью провел первый матч против «Рунавика».

В 6 матчах еврокубков белорусские клубы заработали три удаления

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков получил дисциплинарное наказание за удар соперника по лицу в матче против «Рунавика» во 2-м квалификационном раунде...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
БАТЭ узнал своего будущего соперника, если обыграет "Алашкерт"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика