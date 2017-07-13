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«Рунавик» – «Динамо» Минск. Быков дисквалифицирован на 3 матча
14.07.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков получил дисциплинарное наказание за удар соперника по лицу в матче против «Рунавика» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Футболист дисквалифицирован на три матча в еврокубках. Отметим, что один матч Быков уже пропустил.
В нынешнем сезоне быков сыграл в 14 матчах чемпионата Беларуси, полностью провел первый матч против «Рунавика».
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Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков получил дисциплинарное наказание за удар соперника по лицу в матче против «Рунавика» во 2-м квалификационном раунде...
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