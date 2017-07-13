«Рунавик» – «Динамо» Минск. Быков дисквалифицирован на 3 матча

Полузащитник минского «Динамо» Артем Быков получил дисциплинарное наказание за удар соперника по лицу в матче против «Рунавика» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Футболист дисквалифицирован на три матча в еврокубках. Отметим, что один матч Быков уже пропустил.

В нынешнем сезоне быков сыграл в 14 матчах чемпионата Беларуси, полностью провел первый матч против «Рунавика».

В 6 матчах еврокубков белорусские клубы заработали три удаления