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Белорусы сыграют в финале футбольного Кубка Короля
14.07.2017 15:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июл — Sputnik. Сборная клубов Беларуси примет участие в финальном матче Кубка Короля-2017, сообщает Sputnik.
В пятницу
Основное время поединка завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти удачливее были белорусские футболисты — 3:0.
В заключительный день турнира, 16 июля, команда Беларуси в матче за первое место встретится с победителем второго сегодняшнего полуфинала, в котором сыграют сборные Таиланда и КНДР.
Кубок Короля разыгрывается в 45-й раз, белорусская команда впервые принимает участие в турнире. В прошлом году трофей достался сборной Таиланда.
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Белорусские футболисты оказались сильнее соперников из Буркина-Фасо в серии послематчевых пенальти.
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