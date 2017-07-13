Белорусы сыграют в финале футбольного Кубка Короля

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Сборная клубов Беларуси примет участие в финальном матче Кубка Короля-2017, сообщает Sputnik.

В пятницу белорусские футболисты под управлением Игоря Криушенко и Людаса Румбутиса провели полуфинальный поединок розыгрыша Кубка Короля, который в эти дни проходит в Бангкоке. Соперником сборной Беларуси была команда Буркина-Фасо.

Основное время поединка завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти удачливее были белорусские футболисты — 3:0.

В заключительный день турнира, 16 июля, команда Беларуси в матче за первое место встретится с победителем второго сегодняшнего полуфинала, в котором сыграют сборные Таиланда и КНДР.

Кубок Короля разыгрывается в 45-й раз, белорусская команда впервые принимает участие в турнире. В прошлом году трофей достался сборной Таиланда.