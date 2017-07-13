Нехайчик перешел в брестское «Динамо»

Белорусский полузащитник Павел Нехайчик на правах свободного агента подписал контракт с брестским «Динамо».

Соглашение новичка рассчитано на 1,5 года.

Нехайчик выступал в «Динамо» (Москва) и «Томи», а также БАТЭ. Последним клубом Нехайчика был «Оренбург», за который он провел 19 матчей и забил 4 мяча в рамках РФПЛ.





Фото: официальный сайт «Динамо»