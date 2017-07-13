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Нехайчик перешел в брестское «Динамо»
14.07.2017 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Павел Нехайчик на правах свободного агента подписал контракт с брестским «Динамо».
Соглашение новичка рассчитано на 1,5 года.
Нехайчик выступал в «Динамо» (Москва) и «Томи», а также БАТЭ. Последним клубом Нехайчика был «Оренбург», за который он провел 19 матчей и забил 4 мяча в рамках РФПЛ.
Фото: официальный сайт «Динамо»
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Белорусский полузащитник Павел Нехайчик на правах свободного агента подписал контракт с брестским «Динамо».
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