КХЛ. Хоккеисты «Шахтера» Достанко и Астанков вызваны на просмотр в минское «Динамо»

Игроки «Шахтера» защитник Роман Достанко и форвард Евгений Астанков, вызваны на просмотр в минское «Динамо».

После сегодняшней утренней тренировки оба хоккеиста «Шахтера» отправятся в Минск, где пройдут просмотр в «Динамо».

Достанко назван лучшим игроком «Шахтера» в сезоне-2016/17. 23-летний защитник в прошлом сезоне сыграл в 49 матчах (из 52 проведенных командой) чемпионата страны (с учетом плей-офф), набрал 11 очков (3+8), 101 минуту штрафа, сделал 76 бросков при показателе полезности «+5».

Астанков ярко проявил себя на молодежном чемпионате мира (U20) в дивизионе 1, внеся значительный вклад (6 очков (1+5) за 5 матчей и полезность «+5») в победу сборной Беларуси. После этого отправился в «Шахтер», но за 20 матчей результативных баллов не набрал, при 4 минутах штрафа, 30 бросках и показателе полезности «-2».