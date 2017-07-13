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Горди Дуайер: «Энрота рассматриваем как №1, а Горячевских и Карнаухов будут биться за место бэкапа»

14.07.2017 16:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал подписание шведского вратаря Йонаса Энрота, который, по словам специалиста, рассматривается как основной вратарь.

– Мы очень рады видеть Йонаса в нашей команде. Это опытный игрок, который находится в оптимальном возрасте. Кандидатура Энрота была лучшим вариантом, доступным нам на трансферном рынке на данный момент.

– Какие игровые качества Юнаса кажутся вам наиболее сильными?

– Ему должен помочь опыт, приобретенный, в том числе, в матчах НХЛ, на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Энрот – не самый большой голкипер, но он очень подвижный, хорошо ловит шайбу и отлично контролирует неожиданные отскоки. Технически он подготовлен просто отлично. Его уровень конкурентоспособности очень высок. Мне также нравится, что на протяжении всей карьеры он никогда не опускался ниже 90% отраженных бросков, а это показатель стабильности.

– Некоторые голкиперы, большая часть карьеры которых прошла за океаном, имеют проблемы с адаптацией на площадках европейского размера.

– Понятно, что все вратари из североамериканских лиг так или иначе сталкивались с этой проблемой, но Энрот имеет опыт выступления за сборную Швеции, что в этом смысле дает ему серьезное преимущество перед другими голкиперами. И его подвижность, хорошее катание должны помочь Йонасу безболезненно адаптироваться к площадкам в КХЛ.

– С приходом Энрота комплектование вратарской линии «Динамо» завершено. Что скажете о ее конкурентоспособности?

– Горячевских и Карнаухов будут биться за место бэкапа. Мы предоставим им обоим шанс доказать свою состоятельность на предстоящем Кубке Минска. А для нас это будет отличной возможностью оценить, кто из них готов к выступлению в КХЛ. А сейчас они усиленно готовятся к турниру под руководством нашего нового тренера по вратарям Андрея Кудина.

Честным будет сказать, что Йонаса мы рассматриваем как №1 в ближайшей перспективе, многого ожидая от его игры. Но, если белорусские вратари будут хорошо работать, то они обязательно получат игровую практику в сезоне.

– Йонас приедет в Минск только в августе. Не боитесь, что это негативно скажется на его подготовке к сезону?

– Надо понимать, что его планы на лето изменились после подписания контракта с «Динамо». Наверняка, он рассчитывал, что продолжит карьеру в НХЛ, где сезон стартует значительно позже. Так что сейчас он прилетел в Швецию из Северной Америки, и будет решать свои бытовые вопросы, а также начнет готовиться к сезону со шведским тренером по вратарям. Думаю, через две недели он будет уже достаточно подготовлен. Я не вижу в этом никакой проблемы, – сказал Дуйаер.

Принц Энрот. Все-таки он будет заменять Скривенса

 
Теги: Минск
 
 
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