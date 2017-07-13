Игорь Криушенко: «Мы были поострее соперника, создали достаточное количество моментов»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результат матча против Буркина-Фасо (0:0, по пенальти 3:0).

– Достаточно сложный, напряженный матч. Достойный соперник нам попался в полуфинале. Я рад, что ребята выдержали игровой темп – да, он был невысокий, но достаточно было сложно поддерживать его на протяжении всего матча.

Все отдали силы для победы. Наверное, в игровое время мы были поострее соперника, создали достаточное количество моментов, чтобы решить все в основное время, но у соперника великолепно отыграл матч вратарь. А уже в серии пенальти то же самое сделал наш вратарь и вывел команду в финал «Кубка Короля».

– Учитывая хорошую игру голкипера гостей, не было беспокойства перед серией пенальти?

– Пенальти – всегда лотерея. Но мы верили в своего голкипера и в ребят, которые выходили к 11-метровой отметке. Честно скажу – сильного беспокойства не испытывал, – сказал Криушенко.

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