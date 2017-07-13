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Участие армянского «Арарата» в предстоящем сезоне Высшей Лиге Беларуси под вопросом

14.07.2017 17:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Участие «Арарата» в предстоящем сезоне Высшей Лиге Беларуси находится под вопросом.

Как сообщили в пресс-службе ФХРБ, армянская команда на данный момент не подала необходимые документы.

Отметим, что в минувшем сезоне «Арарат» базировался в Орше и стал самым посещаемым клубом в Высшей Лиге Беларуси. В итоге команда пробилась в плей-офф, где в 1/4 финала уступила «Гомелю» по итогам пяти матчей (2:3).

Ранее, директор «Арарата» Рубен Степанян не исключал, что команда попробует заявиться в МХЛ.

 
Теги: Гомель
 
 
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Участие «Арарата» в предстоящем сезоне Высшей Лиге Беларуси находится под вопросом.

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