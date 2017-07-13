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С 25 по 30 июля на аэродроме Боровая пройдет тест-чемпионат мира по вертолетному спорту
14.07.2017 17:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
С 25 по 30 июля на аэродроме Боровая пройдет тест-чемпионат мира по вертолетному спорту.
27 вертолетных экипажей из пяти стран сразятся за медали в семи дисциплинах, среди которых гонки с грузами, слалом с ведрами с водой и другие.
В турнире примут участие российские боевые машины МИ-2 и американские Robinson R44.
Отметим, что среди участников будут 3-кратные чемпионы мира по вертолетным гонкам и полностью женский экипаж.
Данный турнир станет подготовительным к чемпионату мира, который Беларусь впервые в истории примет в 2018 году.
«Самая зрелищная часть международных соревнований пройдет во время фестиваля #ПРОНЕБО 29-30 июля. Откроет фестиваль уникальное для Беларуси авиашоу, в котором примут участие не менее 15 вертолетов и самолетов, а также сборная парашютистов.
Кроме этого, гости фестиваля также увидят первые всебелорусские гонки дронов, посетят выставку исторической и современной авиационной техники с уникальной возможностью все потрогать, получат возможность подняться в небо на вертолетах, автожирах и других воздушных судах. Завершится фестиваль зрелищным свечением воздушных шаров и музыкальным шоу», – говорится в пресс-релизе.
Полная программа тест-чемпионата мира:
25 июля (вторник)
11:00-16:00 Открытая тренировка и официальное открытие тест-чемпионата мира по вертолетному спорту
26 июля (среда)
11:00-16:00 Соревнования вертолетчиков по навигации. Награждение победителей
27 июля (четверг)
11:00-16:00 Полеты на точность и гонки с грузами. Церемония награждения.
28 июля (пятница)
11:00-16:00 Вертолетный слалом. Награждение победителей.
29 июля (суббота)
11:30-12:00 Церемония открытия фестиваля #ПРОНЕБО
12:00-12:30 Авиашоу #ПРОНЕБО. Показательные выступления: самолеты, вертолеты, парашютисты
10:00-14:00 3-й этап кубка мира. Вертолетные гонки с грузами. Плей-офф
15:00-18:00 3-й этап кубка мира. Вертолетный слалом. Плей-офф
30 июля (воскресенье)
10:00-11:30 3-й этап кубка мира. Гонки с грузами. Финал
12:00-13:30 3-й этап кубка мира. Вертолетный слалом. Финал
14:30-15:00 Комбинированная эстафета. Финал
16:00-16:30 Вертолетный фристайл. Финал
18:00-18:30 Награждение победителей и церемония закрытия фестиваля #ПРОНЕБО и Тест-чемпионата мира по вертолетному спорту
Вход на тест-чемпионат мира и фестиваль #ПРОНЕБО свободный.
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С 25 по 30 июля на аэродроме Боровая пройдет тест-чемпионат мира по вертолетному спорту.
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