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С 25 по 30 июля на аэродроме Боровая пройдет тест-чемпионат мира по вертолетному спорту

14.07.2017 17:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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С 25 по 30 июля на аэродроме Боровая пройдет тест-чемпионат мира по вертолетному спорту.

27 вертолетных экипажей из пяти стран сразятся за медали в семи дисциплинах, среди которых гонки с грузами, слалом с ведрами с водой и другие.

В турнире примут участие российские боевые машины МИ-2 и американские Robinson R44.

Отметим, что среди участников будут 3-кратные чемпионы мира по вертолетным гонкам и полностью женский экипаж.

Данный турнир станет подготовительным к чемпионату мира, который Беларусь впервые в истории примет в 2018 году.

«Самая зрелищная часть международных соревнований пройдет во время фестиваля #ПРОНЕБО 29-30 июля. Откроет фестиваль уникальное для Беларуси авиашоу, в котором примут участие не менее 15 вертолетов и самолетов, а также сборная парашютистов.

Кроме этого, гости фестиваля также увидят первые всебелорусские гонки дронов, посетят выставку исторической и современной авиационной техники с уникальной возможностью все потрогать, получат возможность подняться в небо на вертолетах, автожирах и других воздушных судах. Завершится фестиваль зрелищным свечением воздушных шаров и музыкальным шоу», – говорится в пресс-релизе.

Полная программа тест-чемпионата мира:

25 июля (вторник)

11:00-16:00 Открытая тренировка и официальное открытие тест-чемпионата мира по вертолетному спорту

26 июля (среда)

11:00-16:00 Соревнования вертолетчиков по навигации. Награждение победителей

27 июля (четверг)

11:00-16:00 Полеты на точность и гонки с грузами. Церемония награждения.

28 июля (пятница)

11:00-16:00 Вертолетный слалом. Награждение победителей.

29 июля (суббота)

11:30-12:00 Церемония открытия фестиваля #ПРОНЕБО

12:00-12:30 Авиашоу #ПРОНЕБО. Показательные выступления: самолеты, вертолеты, парашютисты

10:00-14:00 3-й этап кубка мира. Вертолетные гонки с грузами. Плей-офф

15:00-18:00 3-й этап кубка мира. Вертолетный слалом. Плей-офф

30 июля (воскресенье)

10:00-11:30 3-й этап кубка мира. Гонки с грузами. Финал

12:00-13:30 3-й этап кубка мира. Вертолетный слалом. Финал

14:30-15:00 Комбинированная эстафета. Финал

16:00-16:30 Вертолетный фристайл. Финал

18:00-18:30 Награждение победителей и церемония закрытия фестиваля #ПРОНЕБО и Тест-чемпионата мира по вертолетному спорту

Вход на тест-чемпионат мира и фестиваль #ПРОНЕБО свободный.

 
 
Ссылка на источник 21
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С 25 по 30 июля на аэродроме Боровая пройдет тест-чемпионат мира по вертолетному спорту.

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