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Чуприс завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Динамо-Молодечно»

14.07.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-форвард сборной Беларуси Ярослав Чуприс завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Динамо-Молодечно».

Чуприс является четырехкратным чемпионом Беларуси, шестикратным серебряным призером и обладателем бронзовых наград отечественного первенства.

В сезоне 2004/2005 годов Ярослав стал лучшим в чемпионате Беларуси как по количеству заброшенных шайб, так и по количеству набранных очков.

За плечами нападающего матчи за юниорскую и молодежную сборные Беларуси. За национальную сборную Беларуси у форварда в активе 31 поединок.

Последние шесть сезонов Чуприс выступал в солигорском «Шахтере». В минувшем сезоне 35-летний форвард сыграл 30 матчей, в которых набрал 23 (8+15) очка при показателе полезности «+18». В 10 играх плей-офф на его счету 5 (0+5) баллов.

 
 
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Экс-форвард сборной Беларуси Ярослав Чуприс завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Динамо-Молодечно».

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