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В финале Кубка Короля сборная Беларуси сыграет со сборной Таиланда
14.07.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором полуфинале Кубка Короля сборная Таиланда выиграла у КНДР (3:0) и вышла в финал, где сыграет с командой Беларуси.
Финал пройдет 16 июля.
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Во втором полуфинале Кубка Короля сборная Таиланда выиграла у КНДР (3:0) и вышла в финал, где сыграет с командой Беларуси.
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