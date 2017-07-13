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Артем Васильев, Калугин и еще четыре игрока – на просмотре в могилевском «Днепре»

14.07.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На просмотре в «Днепре» из Могилева находятся шесть футболистов.

Среди них украинские защитники Михаил Калугин, Сергей Даценко, полузащитники Евгений Барсуков, Артем Васильев и украинец Тарас Медведенко, а также российский нападающий Максим Лепский.

22-летний Калугин последние два сезона провел в «Крумкачах». В 39 матчах футболист забил 1 гол.

Сергей Даценко завершал прошедший сезон в украинской «Оболонь-Броваре» (Д2).

Евгений Барсуков в этом сезоне провел за «Гомель» 11 встреч и забил два гола.

Артем Васильев в составе «Минска» в первом круге чемпионата в общей сложности провел на поле всего 81 минуту. Украинский хавбек Тарас Медведенко выступал за «Севастополь» из чемпионата Крыма. Максим Лепский первый круг провел в «Нафтане».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На просмотре в «Днепре» из Могилева находятся шесть футболистов.

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