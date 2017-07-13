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Артем Васильев, Калугин и еще четыре игрока – на просмотре в могилевском «Днепре»
14.07.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
На просмотре в «Днепре» из Могилева находятся шесть футболистов.
Среди них украинские защитники Михаил Калугин, Сергей Даценко, полузащитники Евгений Барсуков, Артем Васильев и украинец Тарас Медведенко, а также российский нападающий Максим Лепский.
22-летний Калугин последние два сезона провел в «Крумкачах». В 39 матчах футболист забил 1 гол.
Сергей Даценко завершал прошедший сезон в украинской «Оболонь-Броваре» (Д2).
Евгений Барсуков в этом сезоне провел за «Гомель» 11 встреч и забил два гола.
Артем Васильев в составе «Минска» в первом круге чемпионата в общей сложности провел на поле всего 81 минуту. Украинский хавбек Тарас Медведенко выступал за «Севастополь» из чемпионата Крыма. Максим Лепский первый круг провел в «Нафтане».
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На просмотре в «Днепре» из Могилева находятся шесть футболистов.
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