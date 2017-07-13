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Уокер заключил пятилетний контракт с «Ман Сити»
14.07.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника Кайла Уокера, ранее выступавшего за «Тоттенхэм».
Футболист заключил с манкунианским клубом контракт, рассчитанный на ближайшие пять сезонов. Защитник взял себе игровой номер 2.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 50 миллионов фунтов.
Фото: твиттер «Манчестер Сити»
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«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника Кайла Уокера, ранее выступавшего за «Тоттенхэм».
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