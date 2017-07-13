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"Шелковый путь": МАЗы завершили седьмой этап в восьмерке лучших

14.07.2017 18:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июл — Sputnik. Три экипажа российской команды "МАЗ-СПОРТавто" заняли три первых места по итогам седьмого этапа ралли-рейда "Шелковый путь", свидетельствуют данные официального сайта гонки.

Первым к финишу прибыл Дмитрий Сотников, преодолев дистанцию за один час, шесть минут и 26 секунд, в 27 секундах от лидера финишировал грузовик Антона Шибалова. Третьим этап завершил Айрат Мардеев.

Все три МАЗа завершили этап в восьмерке лучших. Шестым к финишу прибыл Алексей Вишневский, на седьмом месте — Александр Василевский, восьмой — Сергей Вязович.

В итоговом зачете грузовиков лидером остался Сотников, второе место — у Шибалова, на третьем пока остается чех Мартин Коломы на Tatra. Вязович в генеральной классификации занимает седьмое место, Василевский — десятое, Вишневский — 11-ю позицию.

Зачет внедорожников после семи этапов по-прежнему возглавляет Себастьян Леб, на втором месте — Сириль Депре, третье место — у американца Брайса Мензиса на Mini.

Восьмой этап пройдет между китайскими городами Карамай и Урумчи. Длина спецучастка составит 250,37 километра.

 
Теги: Минск
 
 
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В общем зачете грузовиков белорусы уверенно подымаются вверх, за пределами топ-10 остался только экипаж Вишневского.

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