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29-30 июля на Боровой пройдет фестиваль авиационного спорта #ПРОНЕБО
14.07.2017 18:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
29-30 июля на Боровой пройдет фестиваль авиационного спорта #ПРОНЕБО. Лучшие летчики страны и мировые асы встретятся в небе над Боровой, чтобы померится мастерством. Спортивные битвы развернутся на вертолетах МИ-2 и Robinson R44 на высоте от 5 до 8 метров.
Кроме того, фестиваль включит в себя целый ряд активностей
УЧИМСЯ ЛЕТАТЬ
Каждый гость фестиваля сможет сам подняться в небо. Организаторы предоставляют максимум возможностей для полета на различных летательных аппаратах. Обзорные экскурсию можно будет совершить на самолете, вертолете, автожире и воздушном шаре. Кроме этого, каждый посетитель сможет поучаствовать в первом соревновании дронов и увидеть как десятки беспилотников поднимаются в небо.
ТРОГАЕМ ЭКСПОНАТЫ РУКАМИ
На фестивале #ПРОНЕБО будет море интересной летательной техники. К существующей экспозиции музея на Боровой добавят частные современные самолеты и вертолеты, автожиры, а также техника ВВС и ПВО Республики Беларусь. Все экспонаты можно будет потрогать руками, забраться верхом, сфотографироваться.
СЛУШАЕМ
На фестивале можно узнать, как стать пилотом боинга и получить права профессионального летчика. Послушать невероятные истории от харизматичных спикеров – председателя Белорусской федерации авиационного спорта Александра Центера и российского пилота Максима Сотникова, совершившего кругосветное путешествие на вертолете.
ПРОБУЕМ НА ВКУС
Все гости #ПРОНЕБО смогут подкрепиться на фудкорте фестиваля стрит-фуда Vulitsa Ezha и поесть знаменитых хот-догов А-100, выиграть ценные призы в конкурсах, посетить детскую игровую зону, сыграть в керлинг, пострелять из лука или нырнуть в сухой и даже мокрый бассейн.
ТАНЦУЕМ
Впервые на фестивале будет большая музыкальная программа в формате Cover King Battle. Выступления кавер-бэндов обещает стать настоящим сражением только уже не на небе, а на земле. Можно будет вдоволь натанцеваться под любимую музыку.
Где: аэродром Боровая.
Когда: 29, 30 июля. В
Во сколько: 10:00-24:00
Вход на фестиваль свободный.
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29-30 июля на Боровой пройдет фестиваль авиационного спорта #ПРОНЕБО.
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