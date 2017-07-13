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Владимир Юрченко: «Не получилось в «Днепре». Доверия не было. Не давали играть»

14.07.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий Владимир Юрченко рассказал корреспонденту Tribuna.com Сергею Мельнику причины расставания с могилевским «Днепром».

– «Днепр» так хорошо начал первый круг, но закончил его 4 поражениями. С чем это связано?

– Честно говоря, даже не знаю. На тренировках все получается у нас. Во время подготовки к матчам нет такой ответственности, как в официальных поединках. Мой взгляд такой: мы тренируем одно, а выходим играть в другое. Ребята, наверное, зажатые. Меня это всегда удивляло. Может, Александр Сергеевич (Седнев – прим. Tribuna.com) не давал расслабиться, чтобы мы играли спокойно. Мне кажется, команде надо раскрепоститься.

– Изменился ли как-то микроклимат в команде после 4 поражений подряд?

– Ну, конечно. Всегда неприятно, когда проигрываешь. Но я думаю, что Александр Сергеевич сможет настроить команду на второй круг.

В «Днепре» началась перестройка. Много кто ушел, будут новички. Седнев соберет хорошую команду и будет показывать результат.

– Почему пришлось расстаться с «Днепром»?

– Не получилось в «Днепре». Доверия не было. Не давали играть. Да и тренер Александр Сергеевич сказал, что не может найти меня.

– Остались ли у вас какие-то разногласия с руководством?

– Нет. У нас хорошие отношения. В течение недели еще тренируюсь с «Днепром». Только финансово до конца еще не рассчитались.

– Есть ли уже предложения от других клубов?

– Да, от клуба из Польши. Этим сейчас занимается мой агент. Он решает, поеду ли на просмотр.

– Рассматриваешь ли варианты с белорусскими клубами?

–  Если уже за рубежом не сложится, то, наверное, придется рассматривать. Но только не первую лигу, – сказал Юрченко.

Александр Седнев: «Когда вернется на свой уровень Юрченко? Поднимите его статистику и посмотрите, о каком уровне идет речь»

 
 
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Белорусский нападающий Владимир Юрченко рассказал корреспонденту Tribuna.com Сергею Мельнику причины расставания с могилевским «Днепром».

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