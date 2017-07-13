ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» объявил о том, что Марек Зуб возглавит клуб

14.07.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководство «Шахтера» достигло принципиальной договоренности с польским специалистом Мареком Зубом о том, что он станет новым главным тренером клуба.

Сегодня Марек Зуб познакомился с командой, ознакомился с клубной инфраструктурой.

В должность специалист вступает с 19 июля.

В Польше Марек Зуб работал в таких клубах как «Белхатув», «Виздев, «Погонь», «Полония».

Имеет в своем послужном списке должность ассистента в сборной Польши. Наибольшего успеха за границей Марек добился, возглавляя вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды становился чемпионом Литвы и трижды завоевывал Кубок этой страны. В 2016 году возглавлял китайский клуб «Шеньян Урбан». С начала 2017 года и до перехода в «Шахтер» был главным тренером «Спартака» из Юрмалы (Латвия). Отметим, что Марек Зуб помимо родного языка владеет русским, английским, французским и испанским.

«Шахтер» объявил о том, что Марек Зуб возглавит клуб

Фото: официальный сайт  «Шахтера»

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство «Шахтера» достигло принципиальной договоренности с польским специалистом Мареком Зубом о том, что он станет новым главным тренером клуба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Юрченко: «Не получилось в «Днепре». Доверия не было. Не давали играть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика