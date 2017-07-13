«Шахтер» объявил о том, что Марек Зуб возглавит клуб

Руководство «Шахтера» достигло принципиальной договоренности с польским специалистом Мареком Зубом о том, что он станет новым главным тренером клуба.

Сегодня Марек Зуб познакомился с командой, ознакомился с клубной инфраструктурой.

В должность специалист вступает с 19 июля.

В Польше Марек Зуб работал в таких клубах как «Белхатув», «Виздев, «Погонь», «Полония».

Имеет в своем послужном списке должность ассистента в сборной Польши. Наибольшего успеха за границей Марек добился, возглавляя вильнюсский «Жальгирис», с которым дважды становился чемпионом Литвы и трижды завоевывал Кубок этой страны. В 2016 году возглавлял китайский клуб «Шеньян Урбан». С начала 2017 года и до перехода в «Шахтер» был главным тренером «Спартака» из Юрмалы (Латвия). Отметим, что Марек Зуб помимо родного языка владеет русским, английским, французским и испанским.





Фото: официальный сайт «Шахтера»