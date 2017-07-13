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«Тур де Франс». 13-й этап. Баргиль одержал победу, Кириенко – 56-й

14.07.2017 18:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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14 июля состоялся 13-й этап многодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолел горный маршрут с тремя подъемами первой категории. Победу одержал француз Уоррен Баргиль.

«Тур де Франс»

13-й этап

Сен-Жирон – Фуа, Франция

101 км

Профиль/Карта

1. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 2.36,29
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – то же время
3. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo)
4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,02
5. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,39
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
7. Михал Квятковски (Польша, Sky)
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
9.  Фабио Ару (Италия, «Астана») 
10. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)
11. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
12. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates)...

56. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) +14,20

Общий зачет

1. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 55.30,06
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,06
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,25
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,35
5. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,09
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,32
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,34
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,07
9. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 4,51
11. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5,22...

123. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) +2,01.10

 
 
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14 июля состоялся 13-й этап многодневки «Тур де Франс».

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