«Тур де Франс». 13-й этап. Баргиль одержал победу, Кириенко – 56-й

14 июля состоялся 13-й этап многодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолел горный маршрут с тремя подъемами первой категории. Победу одержал француз Уоррен Баргиль.
«Тур де Франс»
13-й этап
Сен-Жирон – Фуа, Франция
101 км
Профиль/Карта
1. Уоррен Баргиль (Франция, Sunweb) – 2.36,29
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – то же время
3. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo)
4. Микель Ланда (Испания, Sky) – 0,02
5. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 1,39
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors)
7. Михал Квятковски (Польша, Sky)
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
9. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
10. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac)
11. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)
12. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates)...
56. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) +14,20
Общий зачет
1. Фабио Ару (Италия, «Астана») – 55.30,06
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 0,06
3. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 0,25
4. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) – 0,35
5. Микель Ланда (Испания, Sky) – 1,09
6. Дэниэл Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) – 1,32
7. Саймон Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 2,34
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,07
9. Луис Мейнтьес (ЮАР, UAE Team Emirates) – 4,51
11. Альберто Контадор (Испания, Trek – Segafredo) – 5,22...
123. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) +2,01.10
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14 июля состоялся 13-й этап многодневки «Тур де Франс».
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