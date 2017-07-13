Менеджер компании Macron: «С АБФФ согласован дизайн новой формы. Сборная Беларуси получит экипировку высшего качества»

Менеджер компании Macron по СНГ Массимо Гуидарини рассказал о подробностях сотрудничества со сборной Беларуси по футболу.

«Пять лет назад нам было очень важно зайти на этот рынок, ведь Macron в то время была небольшой компанией спортивной экипировки. Зато сейчас мы меняемся, растем на 10-20% в год. Да, мы не сравнимся с Nike, Adidas, Puma и другими интернациональными брендами, но мы зарабатываем – оборот компании составляет 80 миллионов евро в год, чистая прибыль за сезон – 8,5 миллионов.

В первый год работы в Беларуси продажи Macron были совсем маленькие. Однако со временем мы нашли правильные подходы и теперь растём с каждым годом – уже сейчас в Беларуси мы продали больше, чем за весь прошлый год.

Наша фирма одевает много клубов – «Наполи», «Кальяри», «Лацио», «Болонья» – и это только в Италии. Мы поставляем экипировку клубам по всему миру, работаем с 9 футбольными сборными – Албанией, Беларусью, Грузией и др. Конечно, это не Италия или Германия, но на международном рынке мы присутствуем, и это важно. Еще мы есть в США, одеваем клуб из Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм! Работаем и в Португалии, уже долгое время сотрудничаем с футбольным «Спортинг».

Для нас важен не только футбол, мы работаем с футзалом, регби. Например, из 16 сборных по регби две одеваем мы. Плюс мы выпускаем и повседневную одежду – для лёгкой атлетики, тренажерного зала и фитнеса.

Сейчас Macron уже большая компания, а ведь 20 лет назад мы начинали с оборота в 5-6 миллионов евро. Стремимся к 100 миллионам – это важно, поскольку в наших планах выйти на международную биржу и привлечь новых инвесторов.

Почему сборная Беларуси поменяла Adidas на Macron? Потому что у нас есть возможность индивидуального дизайна. У Adidas есть базовый набор цветов, определенные шаблоны, а все, что больше – как говорится, до свидания. У нас же – уникальный дизайн, своя форма, сборные могут менять не только цвет, но и эскиз, изображения, что угодно.

Кстати на днях с руководством сборной Беларуси был согласован дизайн игровой формы, скоро она пойдет в производство. Ваша сборная получит экипировку высшего качества, такого же уровня, как у клубов серии А – «Лацио», «Кальяри». Болельщикам и игрокам не стоит волноваться.

Сейчас мы начинаем одевать сборные, что открывает для нас новые страны. В Беларуси мы отлично поработали, в том числе и над имиджем.

4 года назад бренд Macron в Беларуси скорее ассоциировался с макаронами и спагетти, но не со спортом. Теперь у нас есть своя структура, которая хорошо работает, есть контракт со сборной на 4 года, есть клиенты, причем не только в Минске, но и в регионах.

Другой вопрос – это Россия, там ситуация так себе. Есть вопросы с логистикой, таможней. В Казахстане и Грузии дела получше. Когда оденем грузинскую сборную – откроем для себя новый рынок, ведь когда со сборной начинает работать новый бренд, сразу увеличивается спрос.

Кстати, в этом году после двухлетнего падения из-за военных конфликтов резко выросли продажи в Украине, почти на 100%.

Экипировку Macron покупают и в таких далеких для нас странах, как Туркменистан. Им мы отправляем товар через Дубай, так как напрямую получается очень дорого. На дальнем востоке нами интересуются, но проблема в дорогой доставке, и это очень сильно тормозит развитие с этими странами.

Для нас сейчас важна конкуренция с Nike и Adidas. Это крупные международные бренды, которые хорошо продаются по всему миру и могут отшиваться на локальных рынках, как они уже это делают в той же России. У нас сложная логистика – мы шьём форму в Китае, затем товар едет в Италию, после мы отправляем его в Россию. Это очень дорого и долго. Понятно, что качество у локальных производителей будет хуже. Но сегодня оно хуже, завтра лучше, а послезавтра еще лучше. Это вопрос времени. Поэтому мы думаем об открытии завода где-нибудь в СНГ, может, даже в Беларуси», – сказал Гуидарини.

Сборная Беларуси будет выступать в форме от Macron. Это будет красиво или как?