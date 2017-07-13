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«Милан» договорился с «Ювентусом» о подписании Бонуччи
14.07.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Милан» официально объявил о договоренности с «Ювентусом» о переходе защитника Леонардо Бонуччи.
Игрок сборной Италии должен пройти медицинский осмотр, после чего подпишет с «россонери» 5-летний контракт.
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«Милан» официально объявил о договоренности с «Ювентусом» о переходе защитника Леонардо Бонуччи.
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