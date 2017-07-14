Алексей Шевченко: «Нельзя протянуть на одних белорусских игроках, и я боюсь, что будущее у минского «Динамо» в ближайшем сезоне отвратительное»

Журналист и хоккейный инсайдер Алексей Шевченко в интервью «БелГазете» поделился мнением об избранном векторе развития минского «Динамо».

– Решение отказаться от легионеров – чистой воды экономика или руководство клуба, видя, как в прошлом сезоне прибавили белорусские хоккеисты, наивно предположило, что так будет и дальше – с Вудкрофтом или без него?

– Я подписан на белорусские новости, много с кем разговариваю и, как пониманию, многое зависит от того, понравилось что-то Лукашенко или нет. Сейчас он только намекнул на то, что нужно сэкономить, и уже принялись исполнять. Но если бы это был открытый чемпионат Беларуси, – пожалуйста, отказывайтесь от легионеров, но здесь вы выступаете в сильнейшем континентальном турнире и хотите стать посмешищем? Нельзя протянуть на одних белорусских игроках, и я боюсь, что будущее у «Динамо» в ближайшем сезоне отвратительное.

– Так отказ от легионеров – это действительно указание президента или больше эксцесс исполнителя со стороны милицейской верхушки, руководящей клубом?

– Чтобы ответить на этот вопрос, надо жить в Беларуси. Но, думаю, у нас системы похожи: ничего не сделается, если президент об этом сто раз не скажет. Быстро все происходит, если он чем-то лично занимается, как, например, закрытием мусорного полигона в родной для меня Балашихе. Но это не дело президента, да и если он просто скажет, это могут не выполнить. Например, он говорил о 100-процентном импортзамещении в спорте, но легионеров по-прежнему хватает в футболе, хоккее, баскетболе – ничего кардинально не случилось. Если бы был ежедневный контроль, постоянные совещания – дела обстояли бы по-другому. Но это не должно быть делом президента.

Мне кажется, что у вас что-то похожее, да и многие вопросы можно решать без вмешательства главы государства. Беларусь – страна небольшая, команда должна быть гордостью государства. Вылетаете из плей-офф – проводите выставочные матчи по всем городам: съездите в Солигорск, Брест, Бобруйск – покажите себя. Есть «Салават Юлаев», который в конце сезона поехал по маленьким городам Башкирии, – это был праздник в регионе. Уверен, что «Динамо» должно проводить даже некоторые матчи чемпионата КХЛ не в Минске. В Бобруйске в силу обстоятельств уже играли, привезите «Нефтехимик» или другой клуб с низким рейтингом в условный Брест, и популярность будет расти, – сказал Шевченко.