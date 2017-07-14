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«Милан» предложил «Торино» 45 млн евро, Ньянга и Палетту за Белотти

15.07.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Милан» не оставляет попыток приобрести форварда «Торино» Андреа Белотти, на которого также претендуют «Челси» и «ПСЖ».

Сообщается, что 23-летний игрок сборной Италии более приоритетная трансферная цель для «Милана», чем Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Д) и Никола Калинич («Фиорентина»).

«Россонери» предложили за Белотти 45 миллионов евро, а также защитника Габриэля Палетту и форварда М’Байе Ньянга и готовы увеличить сумму до 65 миллионов. В то время как «Торино» требует от «Милана» 80 миллионов плюс Палетта и Ньянг.

Сам Белотти не прочь перебраться на «Сан-Сиро».

 
 
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«Милан» не оставляет попыток приобрести форварда «Торино» Андреа Белотти, на которого также претендуют «Челси» и «ПСЖ».

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