«Челси» готов продать Матича «Ювентусу» за 45 млн евро

«Ювентус» ведет переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника Неманьи Матича, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Сообщается, что лондонцы запросили за 28-летнего серба 45 миллионов евро, но в туринском клубе уверены, что цену удастся сбить.

Ранее «Ювентус» отказался отпустить левого защитника Алекса Сандро в «Челси» за 70 миллионов.