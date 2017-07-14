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«Челси» готов продать Матича «Ювентусу» за 45 млн евро
15.07.2017 08:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ювентус» ведет переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника Неманьи Матича, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Сообщается, что лондонцы запросили за 28-летнего серба 45 миллионов евро, но в туринском клубе уверены, что цену удастся сбить.
Ранее «Ювентус» отказался отпустить левого защитника Алекса Сандро в «Челси» за 70 миллионов.
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«Ювентус» ведет переговоры с «Челси» о трансфере полузащитника Неманьи Матича, на которого также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
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