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Бразильский полузащитник Вэлкер перешел в «Городею»

15.07.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бразильский полузащитник Тайанан Вэлкер подписал контракт с «Городеей».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017.

Футболист начал свою профессиональную карьеру в «Сенеке» в 2006 году. Выступал  за такие клубы как «Маккаби» Нетании, ЦСКА София , «Эспаньол», «Пуэртоллано», «Парана Клабе», «Эспорте Клюбе Сан-Хосе», «Эспорте-Клюбе Сан-Жозе».

В 2013 году Тайанан подписал контракт с клубом греческой футбольной лиги «Ираклисом» (Салоники). Летом 2016 года после короткого периода в Бразилии с «Сампайо Коррикой», он вернулся в Грецию и присоединился к «Агротику Астерас».

В 2006 году Вэлкер  провел 9 матчей в  составе сборной Бразилии U-20.

 
 
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Бразильский полузащитник Тайанан Вэлкер подписал контракт с «Городеей».

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