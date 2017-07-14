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Бразильский полузащитник Вэлкер перешел в «Городею»
15.07.2017 09:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бразильский полузащитник Тайанан Вэлкер подписал контракт с «Городеей».
Соглашение рассчитано до конца сезона-2017.
Футболист начал свою профессиональную карьеру в «Сенеке» в 2006 году. Выступал за такие клубы как «Маккаби» Нетании, ЦСКА София , «Эспаньол», «Пуэртоллано», «Парана Клабе», «Эспорте Клюбе Сан-Хосе», «Эспорте-Клюбе Сан-Жозе».
В 2013 году Тайанан подписал контракт с клубом греческой футбольной лиги «Ираклисом» (Салоники). Летом 2016 года после короткого периода в Бразилии с «Сампайо Коррикой», он вернулся в Грецию и присоединился к «Агротику Астерас».
В 2006 году Вэлкер провел 9 матчей в составе сборной Бразилии U-20.
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Бразильский полузащитник Тайанан Вэлкер подписал контракт с «Городеей».
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