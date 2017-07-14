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Чемпионат России. «Ростов» в гостях у «Урала», «Анжи» – ЦСКА

15.07.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовом туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Анжи», «Зенит» – с хабаровским СКА, «Динамо» примет «Спартак», а «Локомотив» – тульский «Арсенал».

Чемпионат России

1-й тур

Урал – Ростов
Дата проведения
15 июля, 15.00, «СКБ-Банк Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Тосно – Уфа
Дата проведения
15 июля, 17.30, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

 

Анжи – ЦСКА
Дата проведения
15 июля, 20.00, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

СКА Хабаровск – Зенит
Дата проведения
16 июля, 11.00, «им. Ленина»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Краснодар
Дата проведения
16 июля, 17.30, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Амкар
Дата проведения
16 июля, 21.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Москва – Спартак
Дата проведения
18 июля, 19.30, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Арсенал Тула
Дата проведения
18 июля, 19.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь РФПЛ

 
 
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В стартовом туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Анжи», «Зенит» – с хабаровским СКА, «Динамо» примет «Спартак», а «Локомотив» – тульский...

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