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Чемпионат России. «Ростов» в гостях у «Урала», «Анжи» – ЦСКА
15.07.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В стартовом туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Анжи», «Зенит» – с хабаровским СКА, «Динамо» примет «Спартак», а «Локомотив» – тульский «Арсенал».
Чемпионат России
1-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В стартовом туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Анжи», «Зенит» – с хабаровским СКА, «Динамо» примет «Спартак», а «Локомотив» – тульский...
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