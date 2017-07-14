Шченсны перейдет в «Ювентус» на следующей неделе

Вратарь «Арсенала» Войчех Шченсны, проведший последние два сезона на правах аренды в «Роме», близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ювентусе».

Сообщается, что 27-летний голкипер сборной Польши перейдет в туринский клуб на следующей неделе и примет участие в предсезонном турне по США.

Контракт Шченсного с «Арсеналом» рассчитан до июня 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 17 миллионов евро.