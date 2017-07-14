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Шченсны перейдет в «Ювентус» на следующей неделе

15.07.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Арсенала» Войчех Шченсны, проведший последние два сезона на правах аренды в «Роме», близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ювентусе».

Сообщается, что 27-летний голкипер сборной Польши перейдет в туринский клуб на следующей неделе и примет участие в предсезонном турне по США.

Контракт Шченсного с «Арсеналом» рассчитан до июня 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 17 миллионов евро.

 
 
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Вратарь «Арсенала» Войчех Шченсны, проведший последние два сезона на правах аренды в «Роме», близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Ювентусе».

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