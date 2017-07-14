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Уимблдон. Финал. Винус Уильямс сыграет с Мугурусой
15.07.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале «Уимблдона» Винус Уильямс (10) сыграет за свой шестой титул на турнире, а Гарбинье Мугуруса (14) – за первый.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
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В финале «Уимблдона» Винус Уильямс (10) сыграет за свой шестой титул на турнире, а Гарбинье Мугуруса (14) – за первый.
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