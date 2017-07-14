ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧЕ-2017. Ноздрева и Бобр завоевали серебро и другие результаты

15.07.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат Европы

Пловдив, Польша

Женщины

Каноэ-двойка, 500 м

1. Венгрия (Вира Балла, Кинчо Такач) – 2:00,224

2. Беларусь (Алена Ноздрева, Камила Бобр) – 2:01,364

Байдарка-одиночка, 1000 м

1. Дора Бодонья (Венгрия) – 3:57,984

8. Дарья Бойчевская (Беларусь) – 4:09,596

Байдарка-четверка, 500 м

1. Венгрия – 1:30,724

7. Беларусь (Надежда Лепешко, Александра Гришина, София Юрченко, Ольга Худенко) – 1:33,492

Мужчины

Байдарка-одиночка, 1000 м

1. Фернанду Пимента (Португалия) – 3:29,032

4. Олег Юреня (Беларусь) – 3:32,138

Каноэ-одиночка, 1000 м

1. Себастьян Брендель (Германия) – 3:51,671

7. Максим Петров (Беларусь) – 3:56,847

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Европы Пловдив, Польша Женщины Каноэ-двойка, 500 м 1.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Уимблдон. Финал. Винус Уильямс сыграет с Мугурусой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика