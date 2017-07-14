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ЧЕ-2017. Ноздрева и Бобр завоевали серебро и другие результаты
15.07.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы
Пловдив, Польша
Женщины
Каноэ-двойка, 500 м
1. Венгрия (Вира Балла, Кинчо Такач) – 2:00,224
2. Беларусь (Алена Ноздрева, Камила Бобр) – 2:01,364
Байдарка-одиночка, 1000 м
1. Дора Бодонья (Венгрия) – 3:57,984
8. Дарья Бойчевская (Беларусь) – 4:09,596
Байдарка-четверка, 500 м
1. Венгрия – 1:30,724
7. Беларусь (Надежда Лепешко, Александра Гришина, София Юрченко, Ольга Худенко) – 1:33,492
Мужчины
Байдарка-одиночка, 1000 м
1. Фернанду Пимента (Португалия) – 3:29,032
4. Олег Юреня (Беларусь) – 3:32,138
Каноэ-одиночка, 1000 м
1. Себастьян Брендель (Германия) – 3:51,671
7. Максим Петров (Беларусь) – 3:56,847
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Чемпионат Европы Пловдив, Польша Женщины Каноэ-двойка, 500 м 1.
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